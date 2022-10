Les aventures de moi-même. Journal du grand Grand Amour

J'ai un problème : je suis tombé amoureux (enfin je crois). Je m'appelle Gaspard, j'ai 10 ans, et je n'ai pas du tout envie de tomber amoureux. Mais comment on lutte contre l'amour ? - je change d'école. - je me casse la jambe pour rester à la maison. - je l'évite à chaque fois que je la vois. - je me convaincs que je ne suis pas amoureux (et si on pense quelque chose très fort, on y arrive non ? ).