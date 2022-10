Que le destin bascule

"Je n'avais pas compris grand-chose au téléphone quand la directrice de cette association du parc de La Villette m'avait contacté. Ce que je pouvais dire, c'est qu'elle cherchait un journaliste pour animer des ateliers d'éducation aux médias, et comme c'était devenu ma spécialité, je m'étais dit pourquoi pas. J'avais dû lui faire répéter plusieurs fois : c'était pour un stage de "TIG". - Vous savez ce qu'est un TIG ? - Bien sûr ! Enfin, je crois... Moi, Basile de Bure, petit bourge des beaux quartiers, face à une bande de délinquants, potentiels fichés S ? L'idée de la remercier poliment m'avait traversé l'esprit, et puis je ne sais pas pourquoi, je m'étais repris. Après tout, j'en étais peut-être capable. Et j'étais trop curieux". Baya, Kaïs, Ezra, Joey, Gabriel, Julien ou Bakary ont tous été condamnés, pourtant leurs chemins ne se ressemblent guère. Au plus proche de la vérité, Basile de Bure fait le récit de leurs jeunes vies, de la fracture et remue ce que leurs parcours disent de nos peurs, du racisme, de notre aveuglement face à une jeunesse bouc émissaire d'un système incapable de se réformer. La culpabilité, le remords et le droit à l'oubli sont au coeur d'histoires humaines réduites à des faits divers, tandis que l'ombre de la prison et de sa tache indélébile hante ces existences au plus près de la nôtre.