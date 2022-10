Le Larousse des poissons, coquillages et crustacés

Plus de 400 recettes pour cuisiner tous les poissons (de mer ou d'eau douce), les coquillages, les crustacés, les mollusques, et même les algues et les plantes marines. Apprenez à les choisir, à les préparer, à maîtriser tous les modes de cuissons : pochage, braisage, vapeur, papillote, marinade, wok... Des pas à pas photographiques pour acquérir les gestes indispensables (ébarber, vider, découper, etc.). Un dictionnaire des produits de la mer utilisés dans les recettes précise les caractéristiques nutritionnelles et diététiques de chacun.