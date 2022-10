Ecoute et trouve - La musique

Ecoute les plus grands courants musicaux : la musique classique, le jazz, le rock, la musique africaine, la musique latine... et découvre plein d'instruments (le piano, le trombonne, la guitare électrique, la kora, le chocalho...). Un magnifique cherche et trouve pour faire le tour du monde de la musique ! Un bel album, grand format, richement illustré. Et 10 puces sonores pour écouter des extraits emblématiques des différents courants musicaux (Mozart pour la musique classique, un air de kora pour la musique africaine, la samba pour la musique latine...).