La Géopolitique par les cartes

Un ouvrage percutant, rigoureux et vivant pour comprendre ce qui se joue et se décide derrière les conflits d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle édition revue et actualisée, l'auteur propose une approche originale des grands enjeux de notre temps, en les reliant les uns aux autres à travers la superposition de cartes de différentes régions, du plan local au plan mondial, et réciproquement. Comment la Chine est-elle devenue la seconde puissance mondiale ? Comment peuvent évoluer les relations entre les Etats-Unis et les pays du Moyen-Orient ? L'Europe des 27 est-elle un ensemble géopolitique majeur ? La Russie peut-elle espérer reconquérir son statut d'empire ? ... Chacune de ces situations est éclaircie, commentée, analysée au regard d'une évolution dans le temps. Le lecteur peut ainsi mieux comprendre les intérêts, les points de vue et les réactions des peuples de tous ces pays et de leurs dirigeants.