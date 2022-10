Les petites histoires de la nature

De la prairie jusqu'au coeur de la forêt, découvre les petits miracles de la nature, racontés sous la forme d'histoires courtes, accessibles et poétiques : - Le mystère des champignons - Le grand réseau des bois - Le chant du cerf - L'incroyable métamorphose des grenouilles - Le festin du scarabée - La danse de l'abeille... Chaque histoire est suivie d'une double-page documentaire pour aller plus loin dans la découverte du phénomène (la pollinisation, la métamorphose du scarabée, la reproduction des champignons etc.)