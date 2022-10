Les drones et les robots investissent aujourd'hui tous les domaines : maison, travail, arts, santé... Ils peuvent être imposants et soulever des voitures, ou microscopiques pour être injectés directement dans nos veines, utilisés pour sauver des vies ou en prendre. Ce livre propose de nous plonger dans le monde des drones et des robots de leur origine jusqu'à demain. Le jeune lecteur est invité à réfléchir aux enjeux et aux conséquences de l'utilisation massive de robots dans notre quotidien. Et une conclusion s'impose : les robots font déjà partie de nos vies. Et ce n'est que le début...