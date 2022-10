Les grands mystères de l'Histoire de France

Des alignements de Carnac au "suicide" de Robert Boulin, partez à la découverte de 30 passionnantes affaires qui ont jalonné notre Histoire, toutes plus mystérieuses les unes que les autres, et qui ont marqué les esprits. Coups de théâtre, complots, disparitions, miracles, maléfices... , pénétrez dans les couloirs silencieux du temps où subsistent de nombreuses zones d'ombre et tentez de faire la lumière sur le passé. Où est caché le trésor des cathares ? La fortune des Templiers a-t-elle vraiment disparu ? Nicolas Flamel a-t-il percé les secrets de la pierre philosophale ? A qui profite le meurtre d'Henri IV ? La bête du Gévaudan a-t-elle réellement existé ? Qui a volé les bijoux de la Couronne ? Qui se cachait derrière le chevalier d'Eon ? Quel secret abrite Rennes-le-Château ? Qui a piégé le capitaine Dreyfus ? Que s'est-il passé à Pont-Saint-Esprit ? Qu'est devenu Mehdi Ben Barka ?