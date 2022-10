Déesse sacrée

Vous trouverez dans ce Livre : · Les meilleures publications originales du compte Instagram @deessesacree, pour vous connecter en toute modernité à votre divinité · Des conseils pratiques et rituels inspirants : astrologie, roue de l'année, animaux totem, heures miroirs, pouvoir des bougies, secrets de sorcières, secrets d'énergies... · Des clés concrètes et faciles d'accès de développement personnel et spirituel, pour cheminer au quotidien vers votre être sacré Les plus de ce Livre Malory Malmasson, auteur du best-seller Développez vos capacités extrasensorielles, est suivie par plus de 70 000 personnes sur son compte @déessesacrée. Ce livre est attendu et demandé par sa communauté !