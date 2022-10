Spicy Sunny Christmas

Les vacances de Mylène ne pouvaient pas plus mal commencer : elle surprend son petit ami dans les bras d'une autre. Désormais célibataire, cette flamboyante avocate de 28 ans prend une décision inattendue. Cette année, elle fêtera Noël à La Réunion ! Dès le premier jour, elle fait la connaissance de Simon, un séduisant militaire réunionnais. Le désir qu'elle lit dans son regard la trouble : c'est bien la première fois qu'un homme trouve ses rondeurs sexy. Sur la plage, ils se laissent aller à leurs désirs et passent une nuit brûlante. C'est indéniable, Simon est sous le charme de la jolie rousse. Mais sa vie est bien trop compliquée pour qu'il s'engage dans une relation. Alors, ils se mettent d'accord pour continuer de se voir le temps de leur séjour. Entre visites de l'île et nuits torrides, ces vacances sont bien parties pour être inoubliables. Mais Mylène et Simon sauront-ils se contenter d'une relation purement charnelle ?