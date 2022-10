LA REINE DES NEIGES - 7 Histoires pour la semaine - Disney

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des héros et héroïnes de La Reine des Neiges. - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures d'Anna, Elsa et leurs amis. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 4 ans. Contient les histoires : Soirée jeux en famille, Olaf en été, Baby-sitting chez les trolls, Les nouvelles reines, La licorne d'Olaf, Le jouet perdu, Olaf et la fête de l'hiver.