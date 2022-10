Les Aventures Marvel

LE beau livre des super-héros Marvel, au format spectaculaire, à garder et à regarder indéfiniment ! Ce recueil comprend les plus célèbres histoires de Spider-Man, des Avengers et des Gardiens de la Galaxie, dans un format beau livre, avec des images de chaque film et un graphisme travaillé. Un livre collector pour petits et grands enfants. Dès 4 ans. Contient les histoires : Iron Man - Les origines d'Iron Man ; Les Gardiens de la Galaxie - Une histoire de famille ; Captain Marvel - Une force extraordinaire ; Spider-Man - L'attaque du symbiote ; Ms. Marvel - Ms. Marvel prend son envol ; Avengers - Amnésie temporaire ; Les Gardiens de la Galaxie - La planète du silence ; Spider-Man - Adversaires insaisissables ; Thor - Le réveil du dragon ; Les Gardiens de la Galaxie - Un ami précieux ; Avengers - La foudre et l'eau ; Les Gardiens de la Galaxie - La planète aux cauchemars ; Spider-Man - Mission au Jurassique