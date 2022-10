Dumplings !. L'art des raviolis asiatiques en bande dessinée

Des recettes simples et authentiques pour réaliser le meilleur des raviolis asiatiques maison Découvrez l'histoire des gyoza, bao, wonton et autres raviolis asiatiques, ainsi que des recettes ultra-simples pour apprendre à parfaitement les cuisiner à la maison. Inventés par les Chinois et popularisés dans toute l'Asie au fil des siècles, il existe aujourd'hui des dizaines de raviolis différents. Recettes pour les garnitures, les pâtes, les bouillons ou les sauces, pas à pas techniques pour le pliage ou techniques de cuisson, ce livre contient tous les conseils pour réussir ses raviolis à coup sûr ! Dans ce livre : - 50 recettes ultra-faciles ; - un format BD original qui facilite la compréhension des pas à pas et des anecdotes ; - des conseils et des astuces accessibles aux débutants. Succès des bandes dessinées culinaires A boire et à manger (Gallimard, 19/01/2012) : 30 000 exemplaires En cuisine avec Alain Passard (Gallimard, 08/11/2011) : 45 500 exemplaires La Passion de Dodin-Bouffant (Dargaut, 29/09/2014) : 11 500 exemplaires