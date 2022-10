Kimi no Knife T07 (Nouvelle édition)

Shiki a accepté une nouvelle mission. Cette fois, sa cible est un couple : Misuzu et Yuki Iwashita. Bien que perturbé par la perspective d'assassiner une femme, il n'a pas d'autres choix que d'exécuter le contrat. Il a franchi la ligne rouge. A présent, il n'a plus rien d'humain et n'a plus d'hésitation à presser la détente. En se rendant au domicile des victimes, il ignore que la nuit va être longue. Ce contrat pourrait changer sa vie à jamais. Le cauchemar est loin d'être terminé... Yua Kotegawa est reconnue pour ses thématiques ô combien singulières et sombres. L'auteure de Détenu 042 et Anne Freaks propose ici une intrigue simple et redoutable qui rappelle la question posée dans Death Note : un meurtre est-il justifié si la victime est un criminel ? La mangaka édulcore la vision manichéenne de l'être humain selon laquelle les individus sont bons ou mauvais. Elle instaure la notion de gris, de demi-teinte en mettant en avant la jeunesse mise de côté par la société japonaise ou les victimes de l'immigration.