Margaux Motin rencontre la femme parfaite est une connasse ! Tome 1

Margaux Motin nous propose l'adaptation en BD d'un extrait choisi du best-seller, La femme parfaite est une connasse ! L'idée était excellente et le résultat est vraiment à la hauteur. Toujours aussi tordante et percutante, la satire des diktats féminins est encore plus efficace par l'image. Le principe d'une page de texte mise en regard avec une page de dessin fonctionne à merveille pour dynamiter toutes ces salades qu'on tente de faire avaler aux femmes. Tellement juste et jouissif !