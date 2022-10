Anthologie Édika - volume 05 - 2003-2009

Pénétrez, cher lecteur, dans l'incroyable et délirant univers de l'unique Edika ! Mais prenez garde au blougou à sens giratoire inversé... Dans ce cinquième opus de l'anthologie Edika, retrouvez une sélection nec plus ultra de ses histoires, du Fouloude Glozyol n°320 de janvier 2003 au n°401 d'octobre 2009. Une oeuvre toujours plus drôle et foutraque, garantie 100% sans chute, à laquelle il est difficile de résister... Un classique de l'Umour et la Bandessinée ! Cette anthologie est enrichie des textes et recueils de témoignages de Gérard Viry-Babel : de l'arrivée de la couleur dans Fluide Glacial, au lien entre Bronsky et Edika, en passant par le festival de Brive-la-Gaillarde accessible par le mal connu " train du cholestérol "... On ne vous en dit pas plus !