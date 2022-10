Enigmes à tous les étages 7 - Enquêtes sans queues ni têtes NE

Ce livre d'énigmes est une nouvelle édition du volume 7 de la collection à succès Enigmes à tous les étages, un volume 7 avec une énigme inédite et un nouveau titre ! 12 énigmes à résoudre dans des lieux et univers très différents. Pour chaque énigme, des questions sont posées et des indices donnés pour progresser. Le lecteur résout l'énigme grâce à des témoignages de victimes et à l'observation de décors intérieurs et extérieurs. Chaque énigme comporte un niveau de difficulté. Les textes sont bourrés d'humour grâce aux nombreux jeux de mots de Paul Martin.