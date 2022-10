Le mont des brumes, Tome 02. L'île de Faravole, Tome 2 NE

Théodore et ses amis vont aider Olive à retrouver sa soeur ! La vie est douce au Mont des Brumes, où les animaux vivent en autarcie depuis que les humains ont disparu. Mais, Théodore et ses amis ont la bougeotte. Olive, surtout, qui veut retrouver sa soeur Rosa ! Aussi, le jour où le savant Oscar leur montre la maquette du bateau qu'il a conçu, Olive décide d'en réaliser une version plus grande. Et la petite équipe part en mer. Il s'agit de rejoindre un lieu mystérieux nommé Faravole. Seulement c'est Oscar qui les guide, et il n'est guère loquace. Comment lui faire confiance ? Après une étape dans la Forêt Sauvage, puis dans la Cité des Ruines, où les rats-visons de la dragonne ont pris le pouvoir, nos amis accostent enfin sur Faravole.