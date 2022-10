Les grandes énigmes de l'Histoire - Civilisations

Compilation de trois récits : - La malédiction de Toutankhamon, où un jeune journaliste participe aux fouilles d'Howard Carter qui mènent à la découverte du plus célèbre des tombeaux égyptiens. Mais après la découverte du siècle, des membres de l'équipe de recherche disparaissent mystérieusement... La malédiction des pharaons serait-elle réelle ? - Le trésor des Incas : depuis des siècles, des aventuriers, chercheurs et archéologues essayent de découvrir le trésor d'Atahualpa, le plus célèbre des empereurs Incas. Au XVIe siècle, les conquistadors étaient prêts à tout pour découvrir ces merveilles. Le jeune Miguel s'enfonce lui aussi dans la jungle, à la recherche d'une piste vers le trésor... Mais bien des siècles plus tard, le mystère reste entier. - Les mystères de l'île de Pâques : en 1924, le jeune Pierre Loti, petit fils d'aventurier, découvre l'île de Pâques. Sur les collines s'élèvent d'immenses statues de pierre : les Moaï. Depuis quand sont-elles là ? Qui les a érigées ? Et où mènent ces souterrains et cette étrange caverne ? Tout au long de son périple, le garçon de 12 ans va tenter de résoudre ces mystères...