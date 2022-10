Crimes et mystères de Paris. De l'ogresse de la Goutte-d'Or à la bande à Bonnot

Promenade fatale dans les rues de la capitale... Lieu de toutes les splendeurs et de tous les fantasmes, Paris fascine. Ce serait pourtant oublier le versant le plus sombre de la capitale : celui de ses crimes et mystères. Passionné de criminologie et d'histoire, Paul El Kharrat s'est penché sur ces affaires qui ont secoué la Ville lumière de la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale. Car si les meurtres bouleversent la petite histoire, celle des individus, ils peuvent également faire trembler la grande. En s'intéressant à ces hommes et ces femmes, monstres sanguinaires déterminés ou assassins désespérés, l'historien dessine en creux les xixe et xxe siècles en France. On plonge dans la Terreur de la Révolution avec Jourdan Coupe-tête ; on rencontre le meurtrier de Jean Jaurès au nom de famille prédestiné et on frémit dans l'antichambre de la mort de Marcel Petiot pendant l'Occupation. Un terrifiant voyage dans le temps à la découverte d'un Paris à la fois mythique et mystérieux. A propos de l'auteur Paul El Kharrat s'est fait connaître du grand public via l'émission les Douze Coups de midi, dans laquelle il a enchaîné les victoires. Après son autobiographie à succès Ma 153e victoire, il s'est consacré à son sujet de prédilection : la criminologie. " Vous saurez tout sur les grands criminels et les plus grands mystères qui ont pu se dérouler dans notre capitale. " Laurent Ruquier, Les Enfants de la télé " Une réussite pour le grand gagnant du jeu télé Les Douze Coups de midi, qui ajoute donc une nouvelle corde à son arc. " Ici Paris