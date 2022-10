Saint Seiya Next Dimension Tome 13

Le légendaire guérisseur Ulysse est revenu à la vie pour revêtir l'armure interdite de l'Ophiuchus, la treizième armure d'Or ! Déterminé à tuer Athéna, il tente de convaincre les chevaliers d'Or de rejoindre sa cause mais sans succès. Parviendra-t-il à recruter des guerriers pour servir ses intérêts ? NOTES DE L'EDITEUR Un nouveau tome pour la suite de la saga d'Hadès qui se déroule 250 ans avant ! Masami Kurumada, l'auteur de la saga originale, a fait un come-back retentissant avec ce manga tout en couleurs. L'histoire est à la fois un préquel et une suite au manga original. Le mangaka y raconte les débuts de la guerre sainte et fait de Dohko et Shion les héros de ce titre. Les nostalgiques, comme la nouvelle génération ayant découvert Saint Seiya grâce à l'anime diffusé sur Netflix, trépignent d'impatience entre chaque sortie des tomes de cette série culte.