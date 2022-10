En lien avec la chaire de recherche Laudato Si' - Pour une nouvelle exploration de la terre, l'artiste français Laurent Grasso conçoit un nouveau projet qui investira la nef historique du Collège des Bernardins. Le projet s'articule autour de l'énigmatique Mont Sainte-Odile, dans le massif des Vosges, et se déploiera à travers un nouveau film, des peintures et des installations lumineuses. Il est question d'explorer et de révéler les forces invisibles et les énergies de ce lieu magnétique. Une recherche qui puise dans des disciplines scientifiques et parascientifiques telles que la radiesthésie et la géobiologie (une discipline qui étudie les courants énergétiques, l'influence des ondes et l'impact de l'environnement sur le vivant), en empruntant et détournant leurs outils et leur iconographie.