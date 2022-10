En chemin avec Paul Klee

Bienvenue dans le monde onirique de Paul Klee, un monde fait de formes, de symboles et de couleurs singuliers et magiques. Né en 1879, Paul Klee est un pionnier de l'art moderne. Toujours à l'écoute des bouleversements qu'a connu l'art de son époque, il a su s'inspirer de tous les mouvements artistiques qu'il a observé pour créer son oeuvre, développer son imaginaire foisonnant et inventer son propre langage. Toutes ses oeuvres révèlent son goût pour le rêve et la poésie, et jouent avec nos émotions et notre sensibilité pour nous "rendre visible un monde invisible" .