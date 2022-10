Le jeune comme experience philosophique

Héroïsme, ascèse, folie... les préjugés sur le jeûne confinent parfois au fantasme. Pourtant, si cette pratique peut paraître exotique, elle n'en renoue pas moins avec des millénaires d'évolution naturelle. Le jeûne s'inscrit dans une mémoire ancienne de l'organisme, tout en permettant une véritable jouvence pour l'esprit. Rompant avec un dualisme qui nous a fait dénigrer les puissances critiques du corps, Sébastien Charbonnier et Eva Lerat explorent philosophiquement le jeûne comme une expérience reconfigurant notre rapport à nous-même, aux autres et au reste du vivant - une expérience radicalement politique. Dans ce livre qui s'adresse aussi bien aux personnes qui n'ont jamais jeûné qu'aux jeûneurs chevronnés, ils espèrent éveiller la curiosité en proposant des arguments complémentaires aux arguments biologiques sur les bienfaits du jeûne. Ils nous découvrent ainsi plus généralement les perspectives éthiques, politiques et écologiques d'une expérience profondément humaine.