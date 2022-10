Libérés de la masculinité. Comment Thimothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau

" Comme des millions de personnes, je suis fan de Timothée Chalamet, et je me demande toujours pourquoi je l'aime autant et surtout pourquoi il est devenu le sex-symbol et la star d'Hollywood, car rien ne l'y destinait. Souriant, humble, charmant, c'est l'antithèse du bad boy. A l'opposé des héros virils, il est maigrichon, dénué de muscles ou de poils, fan de tenues de tapis rouge féminines, et pourtant, c'est lui qui joue le sauveur de l'humanité dans Dune, lui qui fait le plus parler lors des Oscars, et lui qui fait rougir hommes, femmes et enfants. En réalité, ce livre n'est pas sur Timothée Chalamet mais sur ce qu'il représente : l'émergence de ces hommes libérés de la masculinité toxique, et le rêve d'une nouvelle masculinité, moins violente, moins virile, plus sensible, plus libre, plus à l'écoute. Faut-il comprendre que nous en avons fini avec les bad boys ? Que notre vision des héros et des hommes sexy a changé depuis #MeToo ? Est-ce que Timothée Chalamet et les acteurs de sa génération peuvent mettre fin au patriarcat ? C'est ce que nous allons voir (mais vous emballez pas trop non plus, la réponse sera probablement non). " Dans ce livre à la première personne, entre étude d'un phénomène de la pop culture, enquête journalistique et essai personnel, Aline Laurent-Mayard interroge avec drôlerie et beaucoup d'esprit le rapport que nous entretenons avec la masculinité, les normes de genre et la binarité. Homme, femme, non-binaire, une chose est certaine : face aux injonctions sociétales, tout le monde gagnerait à se sentir plus libre.