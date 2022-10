Un ruban dans les tranchées. Juliette et la Grande guerre - tome 1

Août 1914. Juliette Marsay, jeune fille malicieuse et pleine de vie, est pourvue d'une forte personnalité que la respectable institution du couvent des Oiseaux n'arrive pas à dompter. Emile, son ami d'enfance, termine péniblement sa licence en droit mais rêve d'explorations lointaines... La guerre interrompt brutalement le cours insouciant de leurs vacances sur les rives de la Meuse. Pris dans le tourbillon du conflit mondial, Emile se porte volontaire pour combattre. Pour Juliette, pas question d'attendre passivement la fin de la guerre ! S'engageant auprès des chauffeurs de taxi, elle achemine les soldats sur le front lors de la bataille de la Marne. Mais la terrible nouvelle tombe lors de ce premier hiver de guerre : Emile est porté disparu. Juliette ne se résigne pas à sa perte. Au volant d'une ambulance aménagée par Marie Curie pour soigner les soldats blessés, elle se lance à sa recherche... Agrégée d'histoire-géographie et mère de famille nombreuse, Anne Riolet a déjà publié plusieurs romans jeunesse dont les aventures d'Evguenia (Les îles Valaam et Les îles Solovki) aux Editions du Rocher.