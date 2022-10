Symfony 5. Développez des sites web PHP structurés et performants

Ce livre sur Symfony 5 s'adresse aux développeurs, chefs de projets, architectes techniques, qui souhaitent, grâce à ce framework, structurer et organiser leurs développements PHP au sein d'un environnement de construction d'applications robuste et professionnel. La maîtrise de la programmation objet avec PHP est un prérequis indispensable pour tirer le meilleur parti de ces pages. Le livre couvre les principaux composants de Symfony 5, considéré aujourd'hui comme le framework PHP de référence. Il fournit les connaissances de base qui permettent non seulement de créer un site ou une application web, mais également de comprendre et maîtriser son fonctionnement en détail. Un chapitre entier est par exemple consacré à l'architecture du framework. Les sujets détaillés vont de l'installation de Symfony à la création de tests unitaires et fonctionnels. La gestion des formulaires, des interactions avec une base de données, des templates, de la journalisation ou même de la sécurité de l'application sont autant de thèmes exposés dans le livre. Le temps de chargement des pages d'un site web étant un élément crucial, un chapitre délivre les techniques et astuces pour fortement améliorer les performances d'une application. Enfin, les contraintes de mise en production sont également évoquées dans un chapitre dédié au déploiement d'une application Symfony. Les auteurs ont structuré les chapitres pour faciliter l'apprentissage de Symfony 5 et dévoilent au fil des pages des conseils, bonnes pratiques et exemples détaillés.