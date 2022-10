Tilda sur les toits, Tome 04. Le Royaume abandonné

Au royaume de Porte Nawak, Tilda mène une double existence : princesse le jour, justicière la nuit ! Son boulot, c'est de terrasser les bandits et les bêtes monstrueuses accompagnée de sa fée Patrick, un vrai jeu d'enfant ! Hélas, cette fois-ci, c'est tous les villageois qui ont disparu... . Aidée par Casper 1er, prince du royaume Pellatarte, Tilda va devoir affronter un ennemi depuis longtemps oublié. Une aventure épique au royaume du crépuscule... Tilda et Patrick pourront-ils retrouver leur famille et tous les habitants de leur cité ?