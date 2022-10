Le très grand câlin

Voici l'histoire d'un très grand câlin qui fait de la place à tous ceux qui en ont besoin. Deux enfants se font un câlin. Bientôt un troisième enfant les rejoint, puis un autre, puis deux, cinq, dix autres ! Le câlin grossit, grossit, embarque tout le monde, jusqu'à devenir un très grand câlin qui s'envole ! Jusqu'où ira-t-il ? Jusqu'au prochain enfant qui aura besoin d'un câlin : et s'il s'agissait du lecteur du livre ? Un album réconfortant. Apaiser, réconforter, accompagner : il y a mille raisons de faire un câlin ! Une histoire tout en douceur à partager avec son enfant, en prélude au câlin du soir, ou juste pour le plaisir de partager un moment de tendresse, tout simplement ! Un message bienveillant. Dans cet album généreux qui met en scène des enfants accueillis chacun leur tour à bras ouverts dans ce câlin géant, Manon Fargetton apporte un éclairage sur les vertus de l'empathie et de la bienveillance, et sur le droit à la tendresse pour tous. Un duo d'auteurs inspiré Une histoire à la fois simple et universelle, servie par l'écriture fluide et délicate de Manon Fargetton. Un album illustré avec tendresse et une pointe d'humour par Guillaume Bianco, qui n'a pas son pareil pour croquer les expressions des enfants au plus juste.