Mon petit oracle des lunes

Tirer les cartes de cet oracle, c'est questionner son cheminement personnel et explorer son être intérieur en lien avec les différentes phases de la lune et l'environnement inspirant de la nuit : pleine lune, premier croissant, lune rousse, animaux nocturnes, déesses lunaires... Méditez sur les illustrations et les messages associés. Dans ce coffret : -38 cartes, chacune illustrée d'une aquarelle inspirante dédiée à l'univers sacré de la nuit et de l'astre lunaire. -Un livre d'interprétation avec la symbolique des cartes, des méthodes de tirage et des rituels simples à mettre en oeuvre pour vous accompagner dans votre épanouissement.