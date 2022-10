Roberto Martinez. Portrait et confessions d'un entraîneur d'exception

Derrière son sourire de gentleman, qui est vraiment Roberto Martinez ? Entre paternalisme et règles strictes, comment gère-t-il ces Diables talentueux mais parfois capricieux ? Comment est-il parvenu à décrocher ce job et un salaire record ? Pourquoi est-il resté en poste malgré des offres concrètes de clubs anglais ? A travers de nombreux témoignages, dont celui de Roberto Martinez lui-même, cet ouvrage offre une immersion inédite dans l'histoire du sélectionneur à la tête des Diables Rouges. Avec lui, Eden Hazard et ses équipiers sont devenus plus offensifs, plus efficaces, plus séduisants. Inspiré par le Barça de Johan Cruyff, le plus Anglais des Espagnols a transformé la philosophie de jeu de la sélection et signé quelques coups de génie. La Belgique entière a chaviré grâce à l'exploit en quart de finale de la Coupe du monde 2018 contre le Brésil. Il y eut, aussi, des coups durs, et face au réalisme français ou italien, le sélectionneur est apparu parfois bien démuni. Côté vestiaire, les Diables apprécient beaucoup leur coach, comme en témoigne sa relation privilégiée avec Romelu Lukaku. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde : les tensions ont été vives avec Radja Nainggolan, l'ex-chouchou du public. Roberto Martinez, lui, a continué d'avancer, pour devenir l'homme le plus influent du football belge.