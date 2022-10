Créatures légendaires. Donald le chevalier déjanté - Tome 4

Des créatures mystiques apparaissent aux quatre coins du royaume. Donald et Daisy doivent ainsi affronter la fureur d'un homme-ours, d'un lynx argenté et d'une pieuvre géante ! Ils se portent également au secours d'un royaume aquatique et de ses habitants, menacés par un ennemi qu'ils croyaient avoir vaincu. Réussiront-ils à découvrir d'où viennent ces êtres fantastiques et à apaiser leur colère ? D'autant plus qu'il se pourrait bien que Miss Tick ne soit pas étrangère à certaines de ces apparitions...