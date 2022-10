Plongez dans l'univers exaltant du jazz à travers les vies et les oeuvres de ses musiciens les plus emblématiques. Ce livre rend hommage aux plus grands musiciens de jazz, qu'ils aient été les premiers maîtres du genre comme Louis Armstrong ou Johnny Dodds, qu'ils aient appartenus à l'école swing comme Count Basie ou Benny Goodman, au jazz moderne comme Stan Getz ou Sonny Rollins ou au free jazz comme Archie Shepp ou Roland Kirk. Les plus grandes divas telles Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Sarah Vaughan sont également présentées par Philippe Margotin, grand amoureux de ce style musical et de toutes ces idoles. Le Grand Atlas du jazz est un formidable voyage au coeur de l'Histoire de la jeune et dynamique Amérique sans oublier les quelques Européens qui ont su s'y imposer comme le guitariste Django Reinhardt. En un siècle d'existence, le jazz n'a cessé d'évoluer et, surtout, de conquérir les coeurs et les esprits. C'est l'histoire d'une musique devenue universelle à travers les hommes et les femmes qui l'ont incarnée. Cette nouvelle édition, présentant des nouveaux portraits de jazzmen contemporains - dont un groupe -, est enrichie de sept sujets transversaux pour se plonger encore plus profondément dans la culture du jazz : son rôle phare à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50, par exemple, ou bien la présentation des nouvelles figures féminines qui ont émergées.