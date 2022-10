L'expédition Lapérouse. Une aventure humaine et scientifique autour du monde, 3e édition

De la France au Pacifique, embarquement immédiat pour l'expédition maritime la plus mythique de son temps, une aventure hors du commun ! En 1785, Louis XVI lance sur les mers la plus formidable expédition scientifique de l'histoire de France, commandée par le comte de Lapérouse. Sur les frégates La Boussole et L'Astrolabe embarquent les meilleurs officiers, une dizaine de savants - astronomes, physiciens, naturalistes - et des artistes qui peindront paysages, animaux et plantes. C'est à cette "académie flottante" , si caractéristique du Siècle des Lumières, que le lecteur est invité à se joindre. Escale après escale, le lecteur accompagnera les savants cartographier et inventorier le monde, faire des expériences de physique et de chimie au niveau de la mer comme au sommet des volcans et aussi vivre les premiers pas de l'anthropologie et de l'ethnologie. Durant plusieurs années, l'auteur, Bernard Jimenez s'est rendu précisément sur les lieux visités par l'expédition Lapérouse, afin d'ajouter aux sources historiques sa compréhension des lieux et des évènements qui s'y sont déroulés. Cette édition enrichie propose de nouveaux contenus inédits pour permettre au lecteur de prolonger sa découverte de cette expédition passionnante.