One Piece Roman : Héroïnes

Une autre vision de One Piece Après le succès rencontré dans les One Piece Magazine, la saga "Heroines" revient en volume relié. Place à Nami, Robin, Nefertari Vivi ou encore Perona pour des aventures sous un jour nouveau. Qu'il s'agisse de manipulations dans un magasin de chaussures, d'un improbable écrit d'un passé enfoui ou d'un coeur à prendre, retrouvez cinq nouvelles consacrées aux personnages féminins de One Piece. Avec en prime une illustration exclusive d'Eiichiro Oda et les illustrations tout en sérénité de Suwasayaka.