Nestorius. Dans L'Univers De Méto

Quand un enfant soldat devient une machine à tuer. Après la troisième guerre mondiale, seules quelques zones non contaminées par l'arme nucléaire sont habitables. Parmi elles, des pensionnats où vivent et sont formés des adolescent(e)s sur des îles isolées. Sur l'une de ces îles, on forme des soldats d'un tout nouveau genre... Nestorius a vécu dans la même maison que Méto, il est fier d'avoir été sélectionné pour devenir un soldat. Le prestige de l'uniforme vaut bien la rudesse de la formation qui l'attend. Quelques semaines avant lui, son ami Gracchus a suivi cette formation, il a été physiquement transformé pour devenir une machine de guerre. Que lui est-il arrivé ? Nestorius va-t-il subir le même sort ? Tout indique qu'il doit se tenir prêt à cette grande métamorphose physique ! Il va vite comprendre qu'une seule logique prime pour un soldat : celle du combat. Les entraînements sont impitoyables et tout signe de faiblesse peut vous valoir un renvoi vers le camp des esclaves. Entraîné pour se battre, Nestorius va continuer à servir et à tuer sous les ordres du Chef, jusqu'au jour où il ne prend pas la pilule habituelle, censée lui donner plus de courage en mission... Ce qu'il va découvrir durant cette intervention va changer sa vie à jamais. Et si on lui avait menti depuis le début sur sa cible ? Et si un autre chemin était possible ? Sa rencontre avec la jeune réfugiée Salomé va bientôt faire voler en éclats le monde préfabriqué de Nestorius... Un tout nouveau cycle ! Après l'adaptation en bande dessinée de sa trilogie-culte (oeuvre traduite en 8 langues et récompensée par pas moins de treize prix littéraires) Yves Grevet invente un nouveau cycle totalement inédit pour les éditions Glénat ! Dans l'Univers de Méto nous suivons le parcours de 3 personnages, 3 histoires complètes qui ont beaucoup à nous apprendre sur l'état du Monde et sur ce qui se trame vraiment au sein des différentes Maisons. Ces récits reprennent habilement les codes de Meto pour aller plus loin dans l'intrigue en nous tenant en haleine. Cette vertigineuse dystopie à l'atmosphère inquiétante marque le retour de Nesmo (déjà à l'oeuvre sur l'adaptation de la trilogie Méto) et l'arrivée d'Andrea Delcorte, deux dessinateurs capables de créer des univers à part et de nous emporter dans des histoires haletantes et émouvantes.