Algocratie. Vivre libre à l'heure des algorithmes

Jamais l'humanité n'avait atteint un tel niveau d'interconnexion. Jamais n'avions-nous eu à notre disposition autant de temps libre. Ces conditions réunies auraient pu nous permettre d'atteindre un sommet dans notre capacité à nous informer, à communiquer, à nous éduquer, à coopérer, et à résoudre toutes sortes de défis collectifs. Mais nous avons délégué à des plateformes privées la charge d'organiser la vie sociale, politique et culturelle de quatre milliards d'êtres humains. Quand la plus grande place publique de l'humanité se trouve privatisée, bâtir une démocratie de l'information devient une nécessité vitale. Ce livre en esquisse le rôle dans la construction d'une intelligence collective.