Mes rendez-vous avec Walter Höffer. L'ange gardien venu des ténèbres

Au coeur du confinement de mars 2020, Patricia Darré entre en contact avec son ange gardien, Walter Höffer, un ancien nazi qui lui raconte son parcours de rédemption pour rejoindre la Lumière. L'auteure nous transmet ses enseignements, ses réflexions sur le pardon et la nécessité de se libérer de l'emprise de la haine ou du ressentiment, et évoque le "travail sur nous-mêmes" indispensable face aux bouleversements terrestres actuels. "Il est temps pour l'humanité d'avancer, lui confie son ange gardien, et pour soulager notre monde, il faut définitivement soigner les plaies de son histoire". Le récit de cette rencontre surprenante nous mène sur le chemin de la bienveillance et de la Lumière, nous rappelant que le but de notre existence est l'amour.