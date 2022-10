Super hôte

Depuis que sa femme l'a quitté et que sa fille vole de ses propres ailes, Bennett Driscoll, autrefois peintre à succès, a décidé de mettre en location sur AirBed sa maison devenue trop grande pour lui. Il s'est retranché dans l'atelier au fond du jardin avec la nette impression de faire du surplace. Est-ce l'image d'Alicia, par la fenêtre, qui le renvoie à sa propre solitude ? Celle d'Emma à ses obsessions et à ses angoisses d'artiste ? Ou celle de Kirstie à son incapacité à rebondir ? Sa rencontre avec Claire, serveuse dans un bar à vins de Soho, est peut-être l'occasion de faire un pas en avant ; encore faut-il lui expliquer pourquoi il se sent comme un étranger dans sa propre maison.