Leçons de biscuits chinois. Apprenez à vous connaître sans vous prendre la tête

Grâce aux conseils de Serge Marquis, le célèbre médecin et auteur québécois, découvrez comment naît votre personnalité et comment cette sensation d'identité et d'être soi est créée de toutes pièces par votre mental. Et s'il ne restait rien de ce que votre ego pense être, qui seriez-vous alors ? A travers l'histoire de deux personnes en quête d'amour et qui se rencontrent, apprenez pas à pas à tourner vos angoisses en dérision et devenez maître de vous-même. Inspiré par le célèbre précepte de Socrate "Connais-toi toi-même" , cet ouvrage contemporain vous guidera, avec humour et sensibilité, sur le chemin d'une introspection et d'une expérimentation qui vous révéleront celui ou celle que vous n'êtes pas encore !