Jin, jiyan, azadi - "La femme, la vie, la liberté" est le cri de ralliement des combattantes kurdes. Le 17 avril 2017, Leïla Mustapha est désignée maire de Raqqa, l'ancienne capitale de Daech. Elle est l'unique femme dans une assemblée de 130 hommes. Qui mieux qu'elle, l'enfant de Raqqa, ingénieure en génie civil, non encartée mais engagée par choix et par nécessité, pour reconstruire les ponts, les écoles, les mosquées, les hôpitaux soufflés par les bombardements ? Qui mieux qu'elle, la Kurde, qui a grandi chez et avec les Arabes, pour renouer des liens qu'on disait impossibles ? Leïla n'est pas une combattante, elle n'a pas fait la guerre. Mais elle a fait la paix. Une paix fragile, douloureuse et sans cesse menacée. Celle que l'on nomme aujourd'hui la "maire courage" se démène pour reconstruire sa cité et rêve d'une Syrie démocratique.