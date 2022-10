La prophétie

Le jour de ses treize ans, Fallon, l'Elue qui sauvera l'humanité, s'est réfugiée dans un lieu secret et protégé au coeur des bois afin d'approfondir ses pouvoirs magiques. Un jour, usant de ses dons, elle sauve d'une mort imminente les jumeaux Duncan et Antonia. Comme elle, ils sont jeunes et membres de la communauté de rescapés surnommée New Hope. Le charme opère rapidement puisque Fallon éprouve une étrange attirance pour Duncan. Au lendemain de ses quinze ans, elle devine qu'un terrible danger menace New Hope et l'ensemble de ses habitants. Le mal rôde inlassablement...