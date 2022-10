Les metiers de l'informatique -ned

Parcours, une collection "tout en un" pour aider le jeune à cheminer dans son projet, à chaque moment clé de son orientation. Avec les métiers de l'informatique, vous découvrirez un secteur caractérisé par : Des métiers d'avenir, ouverts aux jeunes diplômés Des métiers en lien avec les nouveaux usages numériques (intelligence artificielle, objets connectés, science des données...) Des emplois à différents niveaux de qualification : de bac + 2 à bac + 5 3 familles de métiers : Logiciels et systèmes d'information ; Sécurité et réseaux ; Intelligence artificielle et data Points forts de la collection : Des planches visuelles, schémas, tableaux comparatifs Un reportage, des témoignages de professionnels et de jeunes - Le lien entre les principales formations et les familles de métiers Des fiches diplômes synthétiques Un dico des métiers Un carnet d'adresses des formations Le point sur les débouchés