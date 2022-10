L'arithmétique terrible de la misère

Et si, après plus d'un siècle de vie, vous vous retrouviez dans un corps tout juste sorti de l'adolescence ? Et si, après un énième petit boulot, on vous proposait enfin un vrai job : mourir ? Et si, finalement, votre meilleur ami était ce machin bizarre aux allures de R2-D2 laissé par votre coloc dans l'appartement ? Et si vous n'étiez pas vous, mais le clone de vous ? Et si l'Intelligence Artificielle avait déjà gagné ? Dix-sept récits comme autant de coups de couteau, qui esquissent les contours d'un futur qui ne parle que de nous-mêmes. Une science-fiction radicale, à en faire mal parfois, souvent à en rire, à en pleurer toujours - de joie comme de tristesse. Un puissant arsenal fictionnel, dirigé contre une misère d'une monstruosité polymorphe. Pierre Charrel, Bifrost. La SF de Catherine Dufour est celle qui met les pieds dans le plat non pas pour nous déprimer, mais pour nous réveiller. Une démarche positive nécessaire. Marcus Dupont-Besnard, Numerama. PREFACE D'ALAIN DAMASIO.