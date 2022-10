Au bout du monde !

Le lapin et la souris commencent un long voyage. Ils s'envolent à bord d'une chauve-souris, qui les dépose en haut d'un arbre. Ils essaient ensuite de prendre un autre moyen de locomotion, mais cela n'intéresse personne de les transporter. Alors, ils glissent le long de l'arbre jusqu'en bas, puis entrent dans un trou et descendent, descendent, descendent encore plus profondément. Jusqu'où vont-ils aller ?