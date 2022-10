La boîte à outils de l'innovation managériale

Les technologies digitales, l'évolution sociétale en termes de participation, la capacité des entreprises à développer l'engagement des salariés et le besoin d'innovation ordinaire sont autant de facteurs qui montrent les limites du modèle hiérarchique en commande-contrôle. L'innovation managériale est une manière de faire évoluer les systèmes organisationnels en développant de nouveaux modes de coopération et de collaboration. Des techniques comme le co-développement, le design thinking, les ateliers participatifs, les réseaux apprenants, etc, permettent aux acteurs d'écrire eux mêmes de nouveaux scripts managériaux au service du bien être et de la performance collective. Cet ouvrage propose 50 outils et 6 cas d'entreprise pour comprendre la notion d'Innovation Managériale et la mettre en oeuvre dans les organisations à tous les niveaux.