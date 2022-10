L'économie en 50 graphiques pour réussir vos concours

Pour tous les concours présentant une épreuve d'économie, les graphiques sont de plus en plus valorisés par les jurys et apportent une réelle valeur ajoutée. " A partir de 2023, les étudiants devront conduire leur raisonnement avec une argumentation formelle qui pourra reposer sur l'utilisation d'équations ou de graphes" (concours BCE, 2021) "Ils peuvent être un outil précieux pour l'argumentation" (Rapport de jury, ENS 2020) "Intégrer un schéma et son explication est souvent valorisé en particulier s'il est bien maitrisé" (Rapport de jury, CAPES 2018) C'est pourquoi les candidats trouveront dans cet ouvrage 50 graphiques " prêts à l'emploi " extraits de l'analyse des sujets tombés et des rapports de jury des vingt dernières années : - les graphiques incontournables à maîtriser de macro et de micro-économie ; - et les " pépites " originales à connaître pour se distinguer.