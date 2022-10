Grand manuel de pédagogie Montessori. Enfants de 3 à 6 ans

Qu'est-ce que la pédagogie Montessori et comment la mettre en oeuvre ? Si le nom, après des décennies d'oubli, est de nouveau très à la mode, la méthode et la pensée de Maria Montessori restent à découvrir. La théorie du développement naturel de Maria Montessori est de plus en plus validée par les neurosciences, l'éthologie, les sciences cognitives, et la psychologie. Exigeante dans sa pratique pour l'adulte, libératrice pour le développement personnel de l'enfant, sa pédagogie constitue également une contribution essentielle aux réponses à apporter aux défis de la paix et de la tolérance, de l'écologie et du développement durable.