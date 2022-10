Une famille inquiète

"Avec le temps, j'ai appris à discrètement et poliment raccourcir ces visites. Je fais maintenant partie de ces gens qui peuvent déclarer "moi, mes parents, c'est quatre jours maximum, après je sature". Quelque chose en moi le regrette et en cherche la raison. [... ] Je ne sais plus si nous réussirons à faire famille, envers et contre tout, et à être là, un jour, mon frère et moi, pour Claire. Je m'attendais peut-être à ce que ma place de petit dernier m'offre un droit à la légèreté et à l'insouciance".