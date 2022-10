Lorsque Marie reçoit pour Noël Casse-Noisette, un petit bonhomme en bois, elle n'imagine pas qu'avec lui, une fantastique et périlleuse aventure l'attend. Il est minuit quand le Roi des Souris et son armée entrent en scène. Menés par Casse-Noisette, les jouets s'animent et une bataille s'engage... Imagination, magie et fantaisie sont à l'honneur dans le grand conte de Noël de Hoffman, raconté ici par Alexandre Dumas.